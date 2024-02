Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntag, den 04.02.2024, ereignete sich gegen 01:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Weserstraße in Stolzenau. Ein 42-Jähriger kam in einer Linkskurve mit einem Audi A 3 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Die Mauer wurde durch den Verkehrsunfall nicht beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

