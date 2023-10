POL-EN: Raub auf Lebensmittelgeschäft - Täter gestellt

Hattingen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 13.10.2023 um 12 Uhr und dem 15.10.2023 um 13:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu einer in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung in der Pannhütter Straße. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum nach etwaigen Wertgegenständen und flüchteten dann in ...

mehr