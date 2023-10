Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Pannhütter Straße

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 13.10.2023 um 12 Uhr und dem 15.10.2023 um 13:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu einer in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung in der Pannhütter Straße. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum nach etwaigen Wertgegenständen und flüchteten dann in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

