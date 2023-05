POL-EL: Meppen - Letztes Heimspiel der 3. Liga-Saison des SV Meppen gegen SG Dynamo Dresden

Wilsum (ots) - Am Montag kam es auf der Uelsener Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 29-jährige Fahrer eines mit drei weiteren Personen besetzten VW war gegen 17.05 Uhr in Richtung Uelsen unterwegs. Als in Höhe der Dorfstraße ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 89-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ...

