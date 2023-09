Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kundenstreit in Lebensmitteldiscounter führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (18.09.2023) gerieten gegen 12:35 Uhr eine Kundin und ein Kunde eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen aneinander. Ein zunächst verbaler Streit im Kassenbereich eskalierte und führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei zog eine 25-jährige Transfrau einen Teleskopschlagstock und schlug in Richtung eines 46-Jährigen. Zudem beleidigte die 25-Jährige den Mann. Im Anschluss daran flüchtete die Transfrau auf den Parkplatz des Discounters und der 46-Jährige rannte ihr hinterher. Beim Versuch, den 46-Jährigen zu stoppen, verletzte sich eine 57-jährige Mitarbeiterin des Discounters leicht. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten die 25-Jährige auf dem Parkplatz des Discounters antreffen und vorläufig festnehmen. Sie wurde zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Böblingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell