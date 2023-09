Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Einbruchsversuch geflüchtet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Georgstraße;

Tatzeit: 07.09.2023, 10.55 Uhr;

Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen sahen sich am Donnerstag in Heiden bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört: Einem Zeugen war gegen 10.55 Uhr aufgefallen, dass die Frauen in ein Wohnhaus an der Georgstraße eindringen wollten. Der Mann sprach die Tatverdächtigen an - sie ergriffen daraufhin die Flucht. Die beiden Unbekannten waren circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank; beide hatten blondes Haar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell