POL-BOR: Borken - Einbrecher hebeln Fenster auf

Borken (ots)

Tatort: Borken, Kampstraße;

Tatzeit: 07.09.2023, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr;

Schmuck entwendet haben Unbekannte am Donnerstag in Borken. Die Täter waren gewaltsam in ein Wohnhaus an der Kampstraße eingedrungen: Sie hatten ein Fenster aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume im Inneren und verschwanden mit ihrer Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

