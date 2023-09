POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Radfahrer auf Motorhaube aufgeladen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 06.09.2023, 16.30 Uhr; Es war wohl kein Zufall: Eine Unbekannte suchte am Mittwoch in Gronau gleich zwei Mal das Gespräch mit einer Kundin. An der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche verschwunden war. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft an der Gildehauser Straße. Die Tatverdächtige hatte ...

