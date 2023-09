Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec übersehen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Borgersstraße;

Unfallzeit: 07.09.2023, 10.30 Uhr;

Die tiefstehende Sonne habe ihn geblendet - das erklärte ein Autofahrer, der am Donnerstag in Bocholt mit einem Pedelecfahrer zusammengestoßen ist. Der 21-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr dem Stenerner Weg aus Richtung Brockhoffstraße befahren. An der Einmündung Borgersstraße / Stenerner Weg wollte der Bocholter nach rechts in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 57-Jährigen aus Bocholt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Unfallgeschehens erneut vor der Gefahr, die bei blendendem Sonnenlicht entsteht. Bei schwierigen Sichtverhältnissen gilt generell die Empfehlung: das Tempo verringern, den Abstand halten und vorausschauend fahren. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell