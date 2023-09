Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfällen mehrfach geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße und Blücherstraße;

Unfallzeit: 07.09.2023, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die Münsterstraße in Richtung Rhede. Als der Bocholter nach rechts auf einen Parkplatz abbog, übersah er die Radlerin und erfasste sie. Die Jugendliche stürzte; Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer entfernte sich, nachdem er seine Personalien hinterlassen hatte. Auf seinem weiteren Weg prallte er auf der Blücherstraße auf das verkehrsbedingt haltende Fahrzeug eines anderen Bocholters. Der 41-Jährige fuhr von der Unfallstelle weg, der 48-Jährige Fahrer des anderen Wagens folgte ihm und setzte sich schließlich mit seinem Wagen im Bereich der Kreuzung Robert-Koch-Ring / Sertürnerstraße vor das Fahrzeug des Geflüchteten. Es kam zu einer Kollision - auch nach dieser setzte der 41-Jährige seine Flucht fort. Im Nachgang des Geschehens suchte der Mann die Polizeiwache in Bocholt auf. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

