LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aachen und des LKA BW: Versuchte räuberische Erpressung - Tatverdächtiger mit Bezügen zu Schussabgaben im Großraum Stuttgart in Heilbronn verhaftet

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aachen und des LKA BW: Versuchte räuberische Erpressung - Tatverdächtiger mit Bezügen zu Schussabgaben im Großraum Stuttgart in Heilbronn verhaftet

Dem 30-Jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, am 27. Februar 2023 mit zwei weiteren Mittätern in Aachen versucht zu haben, einen Menschen rechtswidrig durch Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben zu einer Handlung zu nötigen, um dadurch dem Vermögen des Geschädigten einen Vermögensnachteil in Höhe von 185.000 EUR zuzufügen. Bei der Tatausführung wurde dazu eine Schusswaffe eingesetzt.

Das Amtsgericht Aachen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen wegen gemeinschaftlicher versuchter räuberischer Erpressung in besonders schwerem Fall Haftbefehl gegen den 30-Jährigen Beschuldigten erlassen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine Person, welche auch in Zusammenhang mit den aktuellen Schussabgaben im Großraum Stuttgart stehen könnte.

Gemeinsam mit den Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) am 31. Juli 2023 den 30-Jährigen türkischen Staatsangehörigen in Heilbronn verhaftet. Der Beschuldigte war in Begleitung von zwei weiteren Personen. Bei der Durchsuchung des von dem Beschuldigten und seinen Begleitern genutzten Fahrzeugs konnten rund 1.000 EUR Bargeld und knapp über zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Auf Grund des Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden auch die beiden Begleiter des Beschuldigten, zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 24 und 40 Jahren, vorläufig festgenommen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung bei dem 24-Jährigen konnten weitere rund zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Die beiden Begleiter werden am heutigen Tag ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt.

Der wegen versuchter räuberischer Erpressung dringend Tatverdächtige 30-Jährige befindet sich aufgrund seiner Verhaftung vom 31. Juli 2023 in Untersuchungshaft und wird sich nunmehr außerdem wegen des aufgefundenen Rauschgifts verantworten müssen. In Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Heilbronn werden die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durch die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

