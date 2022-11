LPI-G: Ohne Führerschein unterwegs

Altenburg (ots) - Schmölln: Gewaltsam brach ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Schmölln (OT Heyersdorf) auf. Während am Automaten erhebliche Schäden entstanden, stahl der Täter Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Tat und sucht dabei nach Zeugen. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365 / 8234-1465 aufgenommen. ...

