POL-NI: Stolzenau- Zeugenaufruf nach Diebstahl

Nienburg (ots) - (Oth) Am Wochenende ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten in Nienburg. In der Zeit von Samstagabend, den 03.02.2024, 18:00 Uhr bis Sonntagmorgen um 08:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Renault einer 20-Jährigen war in der Sprecklerstraße geparkt. An dem Fahrzeug ist ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden. ...

