Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schnellrestaurant

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch

Tatzeit: 11.12.23, zwischen 01.40 Uhr und 09.30 Uhr;

Der oder die Täter brachen in der Nacht zum Montag das Fenster eines Drive-In-Schalters auf und gelangten auf diesem Weg in das Schnellrestaurant an der Ecke "Im Königsesch/An der Königsmühle". Der oder die Täter machten sich an den Kassen zu schaffen - entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

