POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Wellwiese; Tatzeit: zwischen 03.12.23, 15.00 Uhr, und 10.12.23, 13.45 Uhr;

Im Laufe der zurückliegenden Woche drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße Wellwiese ein und durchsuchten dieses. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

