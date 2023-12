Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ungewöhnliche Fundsache

Raesfeld (ots)

Fundort: Raesfeld, Marienthaler Straße; Fundzeit: 10.12.23, 14.40 Uhr;

Zwei Gitarren im Straßengraben - diesen ungewöhnlichen Fund meldeten am Sonntag zwei Zeugen der Polizei. Die Zeugen entdeckten die durchnässten Gitarrenkoffer am Sonntag, gegen 14.40 Uhr, und gaben diese bei der Polizeiwache in Borken ab. Es handelt sich um eine Fender Stratocaster und eine Gibson. Die Besitzer werden gebeten, sich vor der Abholung bei der Polizeiwache in Borken (02861-9004620) zu erkundigen, ob die Gitarren sich noch bei der Polizei oder bereits beim Fundamt befinden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell