Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigungen an kirchlichen Einrichtungen - Korrektur

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße und Marienstraße;

Tatzeit: zwischen 07.12.2023, 18.00 Uhr, und 08.12.2023, 08.15 Uhr;

Steine gegen das evangelische Gemeindehaus sowie gegen das Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt haben Unbekannte geworfen. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden. Zu den Geschehen an der Wüllener sowie an der Marienstraße kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 08.15 Uhr. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Münster aufgenommen. Ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

