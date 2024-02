POL-NI: Stadthagen-Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Rinteln (ots) - (swe). Am heutigen Vormittag um 11.06 Uhr kommt es in einem Zigarettengeschäft in der Braasstraße zu einem Raubüberfall durch einen männlichen Täter. Der geschätzt 25- bis 30-jährige Mann bedroht eine Angestellte mit einer Schusswaffe und erbeutet Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchtet der Mann mit einem grau-silberfarbenen Pkw Skoda mit entwendeten HI-Kennzeichen in Richtung ...

mehr