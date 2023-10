Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Linienbus geprallt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 34-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen (08.10.2023) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten, es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Mann befuhr gegen 03.30 Uhr mit seinem Pkw Cupra die B295 von der Autobahn kommend in Richtung Flachter Straße. Kurz vor der Einmündung zur Zeisstraße kam der 34-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen auf einem dortigen Standstreifen abgestellten Linienbus einer Privatfirma. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Pkw Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell