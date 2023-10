Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Steinhaldenfeld (ots)

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden von zirka 150 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagabend (07.10.2023) gegen 18.20 Uhr im Bereich der Schmollerstraße ereignet hat. Ein 26-jähriger Radfahrer war zusammen mit zwei weiteren Radlern auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg aus Richtung Neugereut unterwegs. Hierbei befuhren sie die Fußgängerbrücke zwischen Regenpfeiferweg und Schmollerstraße, als der 26-Jährige auf abschüssiger Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der Mountainbike-Fahrer fuhr hierbei vermutlich über eine Erderhöhung, stieß anschließend gegen eine dortige Sitzbank und stürzte zu Boden. Der mutmaßlich alkoholisierte Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, an seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell