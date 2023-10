Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt und Geld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (07.10.2023) gegen 03.00 Uhr eine 19-Jährige auf der Königstraße zunächst sexuell belästigt und dann beraubt. Die Geschädigte ging mit Ihren zwei Begleitern die Königstraße entlang, als auf Höhe der Hausnummer 47 eine sechsköpfige Personengruppe auf sie zukam. Zwei Männer aus dieser Gruppe bedrängten die 19-Jährige, fassten ihr an die Brust und an den linken Oberschenkel. Als sie einen der Täter wegschubste, fielen Ihr Reisepass und ein 50-Euro-Schein auf den Boden. Beim Versuch, den Geldschein aufzuheben, griff einer der Unbekannten ebenfalls nach dem Geldschein, der dabei zerriss. Der Täter nahm einen Teil des Geldscheines an sich, den anderen übergab die 19-Jährigen an ihren 17-Jährigen Begleiter, der ihn in seine Jackentasche steckte. Darauf rangelten die beiden Täter mit dem 17-Jährigen, holten den halben Geldschein aus dessen Jacke und nahmen ihn an sich. Die 16-jährige Schwester der Geschädigten, die dazwischen gehen wollte, wurde von den Tätern zu Boden gestoßen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Raubgut. Die zwei Haupttäter sollen zirka 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Einer hatte lange, zum Zopf gebundene Haare und trug bei der Tatausführung dunkle Kleidung. Der zweite Täter hatte einen Kinnbart und war mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

