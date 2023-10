Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer von Personengruppe beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Samstag (07.10.2023) wurden in der Eberhardstraße gegen 03.00 Uhr zwei Männer beraubt und mit Pfefferspray angegriffen. Eine zirka zehnköpfige Personengruppe hatte einen 27-Jährigen und seinen 28-Jährigen Begleiter im Bereich der U-Bahnhaltestelle Rathaus angesprochen. Während des Gespräches wurde zunächst dem 28-jährigen von einer Frau Tabak aus der Hosentasche entwendet. Als er den Tabak zurückforderte, zog ihm ein weiterer Täter den Geldbeutel aus der Hosentasche. Der Geldbeutel fiel auf den Boden, so dass der 27-Jährige den Geldbeutel kurz an sich nehmen und in Richtung Eberhardstraße flüchten konnte. Die Gruppierung verfolgte und besprühte ihn mit Pfefferspray und drückte ihn auf den Boden. Im Verlauf dieses Gerangels wurden ihm dann sowohl der Geldbeutel des 28-Jährigen als auch sein eigener Geldbeutel entwendet. Bei der Tätergruppe sollen zwei Frauen dabei gewesen sein. Eine nähere Personenbeschreibung ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell