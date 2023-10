Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Dieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (06.10.2023) einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Passanten im Bereich des Fußwegs an der Mercedesstraße auf Höhe Hausnummer 31 bestohlen zu haben. Der Tatverdächtige verwickelte den 23-jährigen Passanten in ein Gespräch und erbeutete währenddessen die Armbanduhr von seinem Handgelenk. Als der 23-Jährige dies bemerkte und sich wehrte, kamen dem 17-Jährigen zwei mutmaßliche Komplizen zu Hilfe und hielten den Passanten fest. Dieser löste sich kurz darauf aus den Griffen, rannte dem 17-Jährigen hinterher, hielt ihn fest und übergab ihn kurz darauf alarmierten Polizeibeamten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die Armbanduhr der Marke Casio nicht. Einer der mutmaßlichen Komplizen war zirka 175 Zentimeter groß, 80 Kilogramm schwer und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte einen dunklen Teint. Eine Beschreibung des dritten Täters liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. Der 17-jährige slowakische Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell