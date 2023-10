Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (05.10.2023) in eine Gaststätte an der Bernsteinstraße eingebrochen. Die Täter drangen im Zeitraum von Mittwochabend, 22.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 09.00 Uhr vermutlich über ein Fenster in die Gaststätte ein und erbeuteten einen Schlüsselbund, zwei Geldbeutel mit zirka 150 Euro Bargeld sowie ein Smartphone im Wert von 200 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell