Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt und geflüchtet- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (05.10.2023) zwei Männer im Alter von 26 und 39 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, aus einem Taxi ohne zu bezahlen geflüchtet zu sein. Die beiden Männer fuhren um kurz vor Mitternacht gemeinsam mit einem weiteren bislang unbekannten Mann vom Cannstatter Wasen in Richtung Weilimdorf. Kurz nach Beginn der Fahrt übergab sich der 26-Jährige im Innenraum, woraufhin der 45 Jahre alte Taxifahrer anhielt. Die drei Männer rannten daraufhin in unterschiedliche Richtungen davon. Der Taxifahrer hielt den 26-Jährigen fest, dieser riss sich los und schubste den 45-Jährigen weg. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte die 26 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen im Bereich der Wildunger Straße vorläufig fest. Bei der Festnahme wehrte sich der 26-Jährige und beleidigte die Beamten. Da beide Männer keinen Wohnsitz in Deutschland hatten, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro und 1500 Euro bezahlen. Zu dem dritten Tatverdächtigen liegt keine Täterbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell