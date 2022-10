POL-IZ: 221027.7 Kellinghusen: Supermarktkundin bestohlen

Meldorf (ots) - Nachdem es am Mittwoch zu einem Fund eines Blindgängers auf einem Feld an der L147 (Hesel Höhe Nr.7) gekommen ist, kann nun am Donnerstag um 13 Uhr mit der Entschärfung begonnen werden. Anwohner wurden rechtzeitig informiert und in einem Radius von 1000 Metern für die Zeit der Entschärfung evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ...

mehr