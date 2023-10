Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tabak geraubt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen (05.10.2023) in einem Kiosk an der Rotebühlpassage einen Beutel Drehtabak geraubt. Der Täter betrat den Laden gegen 06.15 Uhr und forderte die beiden 24 und 56 Jahre alten Mitarbeiterinnen auf, Tabak herauszugeben. Als diese seiner Forderung nicht nachkamen, stieß er beide Frauen zur Seite und erbeutete einen Beutel Drehtabak im Wert von unter 10 Euro und flüchtete damit in Richtung Stadtbahnhaltestelle Rotebühlplatz. Der Täter war zirka 30 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkelgelb-braune Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Die Kapuze hatte er in das Gesicht gezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

