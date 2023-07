Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag, 24.07.2023, gegen 19.20 Uhr, die Landstraße 139 zwischen Herten und Degerfelden, als er in Höhe des Sportplatzes in Degerfelden aus hier nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

