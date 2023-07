Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfallflucht - hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.07.2023, wurde in Todtnau die linke Fahrzeugseite eines grauen VW Caddy von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Caddy stand in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr, auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Meinrad-Thoma-Straße 16 a und danach bis 19.30 Uhr vor dem Anwesen Friedrichstraße 10. Dort fiel dem Fahrzeugbenutzer erst der Schaden an dem VW Caddy auf. Der Sachschaden an dem VW Caddy beträgt etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

