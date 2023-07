Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 74-jähriger Seniorin während einem Gespräch Geldbörse aus Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.07.2023, gegen 15.00 Uhr, wurde eine 74-jährige Seniorin in der Kirchstraße bei der Unterführung von zwei Jugendlichen angesprochen und nach einer Anschrift gefragt. Kurz nach dem Gespräch bemerkte die 74-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse, welche sich zuvor in ihrer Umhängetasche befand. Vor dem Gespräch mit den beiden Jugendlichen war die Dame noch in der Stadtbibliothek, wo sie noch im Besitz ihrer Geldbörse war.

