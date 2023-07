Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Kollision zwischen Pkw und Pferd

Freiburg (ots)

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 24.07.2023, die Kreisstraße 6301 von Riedichen kommend in Richtung Atzenbach, als ihm gegen 06.35 Uhr, auf Höhe Grüneck, zwei Pferde auf der Fahrbahn entgegenkamen. Ein Pferd kollidierte mit dem Pkw. Gemäß der Besitzerin der beiden Pferde blieben diese unverletzt. Die Pferde wurden auf die Koppel zurückgebracht. Wie die Pferde von dieser ausbüxen konnten ist hier nicht bekannt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell