Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall nachträglich gemeldet - Polizei sucht nun Zeugen

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde soll es am Freitag, 21.07.2023, gegen 16.00 Uhr, an der Kreuzung Mouscron-Allee / Werderstraße / Eichbergstraße zwischen einem 63-jährigen Radfahrer und dem Fahrer eines silbernen Mazdas zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Am Fahrrad wurde das Vorderrad beschädigt. Zunächst habe man sich vor Ort bezüglich der Schadensregulierung geeinigt und auf die Hinzuziehung der Polizei verzichtet. Zwecks einer Schadensregulierung sei man sich nun uneinig. Der 63-jährige Radfahrer habe die Mouscron-Allee befahren und überquerte an der Kreuzung die Werder-Straße über den für Radfahrer rot markierten Schutzstreifen. Der Fahrer eines silbernen Mazdas sei auf der Werderstraße in Richtung Warmbach gefahren und soll das Vorderrad des Fahrrades erfasst und überfahren haben. Der 63-jährige Radfahrer sei nach hinten abgesprungen und konnte sich mit beiden Händen auf der Fahrbahn abfangen. Der Fahrer des silbernen Mazdas sei zunächst in Richtung Warmbach weitergefahren. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer beobachtete wohl den Unfall, soll mit seinem Pkw dem silbernen Mazda hinterhergefahren sein und diesen in Höhe des Europastadions angehalten haben. Den Unfall sollen mehrere Zeugen beobachtet haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen. Insbesondere wird ein Busfahrer gesucht, welcher den Unfall beobachtet haben könnte, da er zum Unfallzeitpunkt mit seinem Bus an der dortigen Bushaltestelle gestanden haben soll.

