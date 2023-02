Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aufmerksamer Senior vereitelt Taschendiebstahl (10.02.2023)

Konstanz (ots)

Ein aufmerksamer Senior hat am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Stromeyer-Straße einen Taschendiebstahl vereitelt. Während der 79-Jährige gegen 10.30 Uhr seinen Einkauf in den Kofferraum seines Wagens lud, umarmte ihn ein fremder Mann plötzlich unvermittelt von hinten. Dabei versuchte der Taschendieb an dem in der Gesäßtasche befindlichen Geldbeutel des Mannes zu gelangen was jedoch misslang, da der Mann geistesgegenwärtig seine Hand auf die Tasche legte und um Hilfe rief. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Taschendieben, die sich mit ihrem teilweise perfiden Vorgehen auch auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten herumtreiben. Immer wieder versuchen die Diebe dabei, zum Beispiel durch Ansprechen und Ablenken, oder aber auch durch plötzliches Umarmen an Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie wachsam, halten Fremde auf Abstand und Ihre Wertsachen immer im Blick!

Wie man sich vor diesen dreisten Tätern schützen kann, zeigen auch die Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

