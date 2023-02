Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Unbekannter schlägt auf Fasnachtsveranstaltung mehrfach auf Mann ein - Polizei sucht Zeugen (12.02.2023)

KN-Dettingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat bei einer Fasnachtsveranstatung am Sonntagabend mehrfach auf einen Mann eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Gegen 20 Uhr rämpelte der Unbekannte einen 52 Jahre alten Mann in einer Bar in der Allensbacher Straße an, woraufhin der 52-Jährige ihn auf sein unhöfliches Verhalten ansprach. Daraufhin schlug der Unbekannte dem Mann mehrfach unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Zu dem unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er groß und muskulös war und schwarze, zivile Kleidung getragen haben soll. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

