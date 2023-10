Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer ist am späten Donnerstagabend (05.10.2023) im Rosensteinpark alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der alkoholisierte 28-Jährige fuhr gegen 23.40 Uhr mit seinem Mountainbike eine Treppe hinunter. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Eine aufmerksame Passantin meldete den Unfall der Polizei. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Radfahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

