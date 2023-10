Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelecfahrer tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag (06.10.2023) auf Samstag (07.10.2023) erlitt ein Pedelecfahrer im Gewann Sauhalde so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Ein anderer Radfahrer entdeckte den verunglückten 26-Jährigen am Samstagmorgen gegen 04.05 Uhr und verständigte den Rettungsdienst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eintreffende Polizeibeamte und Rettungskräfte verstarb der Verunglückte noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen. Den Ermittlungen zufolge dürfte der Pedelecfahrer auf dem abschüssigen asphaltieren Wirtschaftsweg aus bislang unbekannten Gründen nach links vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell