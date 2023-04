Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall eines Sattelzuges auf der BAB 24

Stolpe (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagmorgen, 04.04.2023, gegen 03:15 Uhr eine Sattelzugkombination auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg in die Mittelschutzplanke. Der Sattelzug befand sich etwa 2 km hinter dem Parkplatz Schremheide auf Höhe der Ortslage Neu Zachun in Richtung der Anschlussstelle Hagenow als die Fahrzeugkombination aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links vom Hauptfahrstreifen abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Im Anschluss konnte der 38-jährige Fahrer die Fahrzeugkombination auf dem Standstreifen anhalten. Bei dem Unfall verletzte sich der 38-Jährige und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch eine RTW-Besatzung ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab keine Auffälligkeiten. Die nicht mehr fahrbereite Fahrzeugkombination musste im Anschluss geborgen werden. Um die Gefahren an der Unfallstelle zu minimieren, richtete die Autobahnmeisterei Hagenow einen Geschwindigkeitstrichter ein. Bis zur Beseitigung der Schäden an der Mittelschutzplanke wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Gefahrenbereich auf 60 km/h reduziert. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 15.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

