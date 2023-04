Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und unter Rauschmitteleinfluss

Wismar (ots)

Eine Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar kontrollierte am späten Montag, 03.04.2023, gegen 23:45 Uhr einen BMW-Fahrer in der Wismarer Erich-Weinert-Promenade. Zuvor hatte die Streife den Pkw im Bereich des Turnerwegs / der Dr.-Leber-Straße festgestellt und in der weiteren Folge am Kontrollort angehalten. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine Vielzahl an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten beim 31-jährigen BMW-Fahrer fest. So war dieser ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabisprodukten. Der BMW selbst war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet. Somit wurden weitere Verstöße gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Urkundenfälschung und Diebstahlshandlung festgestellt. Im Anschluss folgte bei dem 31-jährigen polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme im Wismarer Klinikum. Die gestohlenen Kennzeichen sowie den BMW stellten die Beamten sicher. Die 31-jährige Beifahrerin war zudem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die ausschreibende Staatsanwaltschaft wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Personen ihren Weg fußläufig fortsetzen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

