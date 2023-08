Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zimmerbrand in einer Höseler Seniorenresidenz

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am 27.08.2023 um 16:45 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Seniorenresidenz nach Hösel alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen durch die Kreisleitstelle Mettmann über eine positive Brandmeldung informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr teilte das Personal mit, dass es sich bei dem Brand um ein geschmolzenes Plastikteil auf einer eingeschalteten Herdplatte handelt. Die Bewohner des betroffenen Abschnittes wurden bereits durch das Personal aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Ein Trupp ging mit Kleinlöschgerät und umluftunabhängigen Atemschutz zur Kontrolle des betroffenen Zimmers vor und entfernten die Herdplatte mit dem geschmolzenen Plastikteil. Zwei weitere Trupps kontrollierten die angrenzenden Räumlichkeiten. Drei Personen wurden durch den Notarzt auf eine Rauchgasintoxikation untersucht. Alle drei Personen verblieben an der Einsatzstelle. Der betroffene Bereich wurde mit einer Überdruckbelüftung belüftet.

Im Einsatz waren die Berufs- und freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell