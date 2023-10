Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Trio beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte junge Männer beraubten am Samstagmorgen (07.10.2023) an der Friedrichstraße einen 26-jährigen Mann. Die Unbekannten sprachen den 26-jährigen gegen 04.05 Uhr an und schafften es in der Folge ihm sowohl seinen Geldbeutel als auch sein Mobiltelefon aus den Hosentaschen zu nehmen. Als er die Gegenstände zurückforderte, besprühte einer der Täter ihn mit Pfefferspray, anschließend flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Ein 30-jähriger Begleiter des Opfers nahm die Verfolgung eines Täters auf, der dann auch in der Lautenschlagerstraße das Mobiltelefon wegwarf, sodass der 30-Jährige es an sich nehmen konnte. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie unter 18 Jahren alt gewesen sein sollen und in Begleitung einer weiblichen Person waren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

