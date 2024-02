POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl gemeldet, Betäubungsmittel gefunden und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Mutterstadt (ots) - In der Nacht von Montag (19.02.) auf Dienstag (20.02.) gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Büro des Sportparks Mutterstadt in der Waldstraße. Dort wurden dann mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Sowohl aus diesem Büro als auch in angrenzenden Räumlichkeiten wurden jedoch offensichtlich nichts entwendet. An dem aufgebrochenen Fenster und an den Schränken entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

