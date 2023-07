Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter kommen durch ein Kellerfenster

Schwelm (ots)

Am 16.07.2023, gegen 23:20 Uhr, brachen drei derzeit unbekannte Täter ein Gitter eines Kellerfensters heraus und gelangten so in ein Einfamilienhaus an der Straße Wiesengrund in Schwelm. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Da das Haus über eine Videoüberwachung verfügte, wurde der Hausbesitzer, welcher sich im Urlaub befand, über den Einbruch auf seinem Smartphone informiert. Umgehend wurde die örtliche Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Die Videoaufnahmen zeigen drei augenscheinlich männliche Tatverdächtige:

1.Person:

-ca. 28-38 Jahre alt -dunkler Vollbart -Basecap -Sweatshirt-Jacke

2.Person:

-ca. 25-35 Jahre alt -dunkler langer Kinnbart -Kapuzenpullover -Jogginghose -trug eine Umhängetasche -auffällig große Nase

3.Person:

-ca. 25-35 Jahre alt -kurze dunkle Haare -Vollbart "gepflegt" -helles T-Shirt (evtl. Polo-Shirt) -trug Handschuhe

Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell