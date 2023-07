POL-EN: Wetter - Einbruch in ein Werkzeuggeschäft in der Remestraße

Herdecke (ots) - Am Sonntag, den 16.07.2023, in der Zeit von 2.30 Uhr bis 3.30 Uhr brachen unbekante Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Beethovenweg ein. Ob und ggf. was entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter entfernten sich nach Tatausführung in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

