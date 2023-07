POL-EN: Ennepetal - Versuchter Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus in der Büttenberger Straße

Gevelsberg (ots) - Am 14.07.2023, gegen 13,20 Uhr, befährt eine 36-jährige Hagenerin mit ihrem Seat die Hagener Straße in Fr. Hagen. In Höhe der Hausnummer 409 beabsichtigt sie eine in gleiche Richtung auf dem dortigen Radweg fahrende 25-jährige Fahrradfahrerin aus Wetter zu überholen. Im Zuge des Überholmanövers wechselt die Fahrradfahrerin vom Radweg auf die Straße und kollidiert dabei mit dem Pkw. In Folge ...

