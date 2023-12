Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allein auf Reisen - Bundespolizei vereint Hund und Herrchen

Bielefeld Detmold (ots)

Mit einer abenteuerlustigen Hündin hatte es die Bundespolizei in Bielefeld am Donnerstagmorgen (14. Dezember) zu tun.

Ein Zugreisender übergab auf der Wache der Bundespolizei in Bielefeld einen herrenlosen Hund, den er alleinreisend im Zug von Detmold nach Bielefeld angetroffen hatte. Eine provisorische Leine hatte der Mann aus dem Riemen seiner Aktentasche gefertigt. Der Halter war schnell ermittelt, weil die freundliche Hündin sehr kooperativ war und die Telefonnummer ihres Herrchens am Halsband preisgab. Der erklärte, seine 13-monatige Mischlingshündin Liva sei sehr verspielt und neugierig. Beim morgendlichen Gassigehen sei sie einem Radfahrer gefolgt, der in Detmold offenbar in den Zug nach Bielefeld gestiegen war - unbemerkt mit der neugierigen Hündin im Gefolge.

Nach nicht einmal einer Stunde im Polizeigewahrsam traf ihr erleichtertes Herrchen, ein 42-jähriger Detmolder, mit dem Taxi in Bielefeld ein. Glücklich nahm er seine Hündin entgegen. Die hatte zwischenzeitlich schon neue Freunde in Uniform gefunden. Ob Liva eine Karriere bei der Bundespolizei anstrebt, wurde indes nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell