POL-MG: Nachtrag zu Geschäftseinbruch: Gestohlene Fahrzeuge wiedergefunden

Mönchengladbach (ots) - Am Neujahrstag stellten ein Ehepaar im Stadtteil Pongs und eine 76-Jährige in Odenkirchen fest, dass Unbekannte in ihrer Abwesenheit in ihr Haus bzw. ihre Wohnung eingebrochen sind und Wertsachen gestohlen haben. An zwei weiteren Orten kam es zu versuchten Einbrüchen. Ermittler der Kriminalpolizei nahmen am Nachmittag des Neujahrstags einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Forststraße ...

mehr