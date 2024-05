Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schlägerei in der Innenstadt +++ Vandalen in Hochhaus +++ Einbruch in Schulgebäude +++ Trickdiebstahl erfolgreich+++Unfall mit Personenschaden

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Innenstadt, Wiesbaden, Mitte, Bleichstraße, Sonntag, 19.05.2024, 19:45 Uhr

(cw)Eine körperliche Auseinandersetzung führte Sonntagabend in der Bleichstraße in Wiesbaden zu einem Polizeieinsatz.

Nachdem drei Männer in einer Grünanlage in Streit geraten waren, trugen diese ihren Disput körperlich aus und schlugen und traten aufeinander ein. Auch eine Flasche wurde eingesetzt, durch diese kam aber niemand zu schaden.

Streifen des 1. Polizeireviers eilten zum Tatort und konnten die Männer schnell voneinander trennen. Ein 24-Jähriger wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Alle drei Männer erwarten entsprechende Ermittlungsverfahren. Bei einem 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde auf Anordnung eines Richters in Gewahrsam genommen. Die anderen beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

2. Wasserleitung in Hochhaus manipuliert - hoher Sachschaden, Wiesbaden, Mitte, Taunusstraße, Sonntag, 19.05.2024, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(cw)Am Sonntagmorgen kam es in einem im Bau befindlichen Hochhaus in der Taunusstraße in Wiesbaden zu einer Sachbeschädigung. Eine Wasserleitung wurde manipuliert.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren die Täter zunächst in den Rohbau gelangt und manipulierten anschließend in einem der oberen Stockwerke eine Löschwasserleitung. Das Wasser floss daraufhin unkontrolliert über mehrere Stockwerke bis in den Keller und die Aufzugschächte. Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden pumpten die Wassermassen aus dem Gebäude. Der Schaden wird aktuell auf einen hohen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen, da aufgrund von Hinweisen von einer vorsätzlichen Tatbegehung ausgegangen werden muss. Zeuginnen und Zeugen, welche in dem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611)345 - 2140 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Nordost, Johannes - Maaß - Straße, bis Sonntag, 19.05.2024, 21:45 Uhr

(cw)Zwischen Freitag und Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in der Johannes - Maaß - Straße in Wiesbaden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat.

Im Laufe des Wochenendes drangen unbekannte Personen durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Im Gebäude wurden mehrere Klassenzimmer nach Wertgegenständen abgesucht. Als die Täter nicht fündig geworden waren, entwendeten sie Lebensmittel aus der Kantine und aßen diese noch auf dem Gelände. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Laufe des Wochenendes Personen auf dem Gelände der Schule wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

4. Trickdiebstahl erfolgreich,

Wiesbaden, Kostheim, Winterstraße, Freitag, 17.05.2024, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr.

(thi) Bereits am Freitag kam es zu einem erfolgreichen Trickdiebstahl in einer Seniorenwohnanlage in der Winterstraße in Kostheim.

Am Freitagmorgen klingelte ein falscher Handwerker an der Wohnungstür eines 91-jährigen Wiesbadener und gab an, etwas reparieren zu müssen. Hierzu müsse er die Wohnung betreten. Erst zwei Tage später bemerkte der Senior das Fehlen seiner Geldbörse sowie mehrerer Schmuckgegenstände. Der Täter wird als männlich, von normaler Statur, circa 1,80 Meter groß, 50 Jahre, mittelblondes Haar und hohe Stirn beschrieben. Er soll einen Overall mit orangener Latzhose sowie weiß-orangene Schuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 0 Hinweise entgegen.

5. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße/Wilhelmstraße, Sonntag, 19.05.2024, 09:50 Uhr

(cw)Am Sonntagvormittag ereignete sich an der Kreuzung Rheinstraße/Wilhelmstraße in Wiesbaden ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine Person wurde leicht verletzt.

Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Toyota die Rheinstraße und beabsichtigte, nach links in die Wilhelmstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 28-Jährige in ihrem Opel aus Richtung Frankfurter Straße entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 28-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Wiesbadener Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

