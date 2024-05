POL-WI-KvD: +++Wahlplakate beschädigt+++Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++Alkoholisiert mit Verkehrsinsel kollidiert+++Wildpinkler mit Schlagstock+++alkoholisiert mit E-Scooter Unfall gebaut+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Wahlplakate beschädigt

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 18.05.2024, 00:45 Uhr

(dme) In der vergangenen Nacht zum Samstag kam es kurz nach Mitternacht in der Mainzer Straße zu Sachbeschädigungen an mehreren Wahlplakaten der Partei AfD durch eine vierköpfige Personengruppe. Gegen 00:45 Uhr war eine vierköpfige Personengruppe in der Mainzer Straße unterwegs. Aus der Ferne konnte von einer Streife der Wiesbadener Polizei beobachtet werden, wie aus der Gruppe heraus ein an einer Laterne angebrachtes Wahlplakat abgerissen wurde. Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung des Justizzentrums. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Feststellung der Täter. Bei einer späteren Absuche konnten im Bereich der Mainzer Straße insgesamt vier beschädigte Wahlplakate der Partei AfD festgestellt werden. Es entstand hierdurch Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

2. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Freitag, 17.05.2024, 17:00 Uhr - Samstag 18.05.2024, 02:50 Uhr

(dme) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden erneut Kontrollen durch die Landespolizei im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei auch zu Fuß im Innenstadtgebiet unterwegs. Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich der Fußgängerzone, der Reisinger Anlage, den Krautgärten in Mainz-Kastel, dem "Lili" am Hauptbahnhof und dem Schlachthof. An den verschiedenen Örtlichkeiten zeigten die Einsatzkräfte Präsenz, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Witterungsbedingt konnte an den genannten Örtlichkeiten kaum relevantes Personenaufkommen festgestellt werden. Auf Grund der immer wieder auftretenden Regenschauer verlagerte sich das Geschehen überwiegend in verschiedene Gaststätten und andere Lokalitäten. Durch die Einsatzkräfte wurden daher vereinzelt Gaststättenkontrollen durchgeführt. Es wurden insgesamt - 29 - Personen kontrolliert. Zudem wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere bei verschiedenen Einsätzen unterstützt. Stadt und Polizei werden auch zukünftig weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

3. Alkoholisiert mit Verkehrsinsel kollidiert Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 18.05.2024, 07:07 Uhr

(dme) Am Samstagmorgen kollidierte eine alkoholisierte 25-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden, welche zudem noch von ihrem Handy abgelenkt war, mit einer Verkehrsinsel. Um 07:07 Uhr war eine 25-jährige Fahrerin mit ihrem Auto auf der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel vom Hochkreisel kommend in Fahrtrichtung Otto-Suhr-Ring unterwegs. Im Straßenverlauf kollidierte sie ohne Beteiligung eines anderen Autos mit einer Verkehrsinsel. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Beamten des 2. Polizeireviers konnte bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von über 0,9 Promille festgestellt werden. Darüber hinaus räumte die 25-jährige ein, von ihrem Handy abgelenkt gewesen zu sein. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde im Anschluss vom 2. Polizeirevier entlassen. Die Autofahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. E-Scooter mit 2 Leuten besetzt baut Unfall - beide betrunken Mainz-Kastel, Rheinufer, Sonntag, 19.05.2024, 03:03 Uhr

(Sc) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Unfall, bei dem ein von zwei betrunkenen geführter E-Scooter stürzte. Eine der Personen wurde dabei leicht verletzt. Am Sonntag um 03:03 Uhr nutzten ein 28-Jähriger Kolumbianer und eine 25-jährige Salvadorianerin gemeinsam einen E-Scooter, was schon nicht erlaubt ist. Zudem waren beide Personen aber noch stark betrunken. Am Rheinufer stürzten dann beide Personen und die 25-jährige Mitfahrerin verletzte sich hierbei leicht. Die Mitfahrerin wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei beiden Personen ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Die Personen wurden einer Blutentnahme unterzogen, konnten dann aber beide nach Hause gehen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Beide müssen sich nun einem Strafverfahren wegen des Nutzens eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss stellen.

5. Wildpinkler wird kontrolliert und führt Schlagstock mit Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Samstag, 18.05.2024, 22:50 Uhr

(Sc) Samstagnacht fällt einer Funkstreife des 2. Polizeireviers eine männliche Person auf, die in der Peter-Sander-Straße seine Notdurft auf den dortigen Bürgersteig verrichtete. Als der 40-jährige deutsche Staatsbürger die Streife erblickt, beendet er sofort seine Notdurft und geht zurück zu seinem PKW. Die Funkstreife kontrolliert den Mann in seinem PKW, wo sie einen eingefahrenen Teleskopschlagstock in der Mittelkonsole feststellen. Der Teleskopschlagstock wird sichergestellt und der Mann muss sich nun zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen stellen.

