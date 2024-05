LPI-G: Spieleliebender Kellereinbrecher

Altenburg (ots) - Altenburg - In der Nacht vom 11. zum 12. Mai 2024 fand die 29. Auflage der Altenburger Kneipentour in 13. verschiedenen Locations mit viel Unterhaltung & Beisammensein statt. Am Rande kam es jedoch zu Körperverletzungen, welche mehrere Verletzte zur Folge hatten. In allen Fällen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land den bzw. Täter unmittelbar bekannt machen. Insgesamt wurden vier Ermittlungsverfahren gegen diese Täter eröffnet. Das ...

