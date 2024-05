LPI-G: Mit Promille durch den Polizeieinsatz

Greiz (ots) - Am Samstag, den 11.05.2024, zwischen 21:00 Uhr und 21:10 Uhr, zündeten unbekannte Täter einen Werbebanner in der Zentastraße in Greiz an. Der Werbebanner mit einer Größe von 6m x 2m war an einem Maschendrahtzaun befestigt, welcher durch die Brandlegung ebenfalls beschädigt wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen der begangenen Sachbeschädigung durch ...

mehr